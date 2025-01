Santos chega a acerto com Neymar, que tenta rescisão com Al-Hilal

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o meio do ano e o clube não deve mais aproveitar o jogador, como revelou o treinador Jorge Jesus. Embora a rescisão esteja encaminhada, ela é complicada.

O Santos está próximo de ter Neymar novamente em seu time. Nas últimas horas as conversas avançaram e o clube e o jogador já acertaram suas partes . Agora, o craque busca a rescisão com o Al-Hilal, o que faria o atleta chegar ao Peixe sem qualquer vínculo com o clube saudita, barrando um empréstimo.

O Santos acompanha tranquilo a situação, já que possui um acordo com o jogador. O clube acertou com Neymar até o meio do ano e espera que o craque resolva a situação com o Al-Hilal até o final de janeiro.

A ideia é que o ídolo possa atuar ainda no Campeonato Paulista. O Peixe tem até o dia 16 de fevereiro para inscrever novos jogadores no torneio.