Criminosos tentam invadir apartamento de João Paulo, goleiro do Santos

Os criminosos foram presos, assim como o porteiro, acusado de facilitar a entrada do trio no prédio de luxo. Ninguém se feriu

Nesta terça-feira, três criminosos tentaram invadir o apartamento onde mora João Paulo, goleiro do Santos, no bairro Embaré, em Santos. Eles entraram no prédio, fizeram seis reféns, mas não conseguiram entrar na residência do arqueiro. A informação foi incialmente divulgada por A Tribuna.

O jogador do Peixe, aliás, nem sequer estava em casa. O defensor estava no CT Rei Pelé no horário da tentativa de invasão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eles acreditavam que morava um jogador de futebol no prédio. Eles vieram atrás de dinheiro e de outros objetos", disse a delegada do 3º Distrito Policial (DP) de Santos, Liliane Doretto.