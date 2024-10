Santos encaminha acordo com WTorre para construção da nova Vila Belmiro

Diretoria do Peixe e empresa finalmente chegam a um acordo após nove meses de negociações. Presidente do clube convoca coletiva nesta terça

O Santos deu um passo importante para a nova Vila Belmiro. Nesta terça-feira, o clube encaminhou acerto com a WTorre para a construção de seu novo estádio. Em janeiro deste ano, o presidente Marcelo Teixeira tentava chegar a um denominador comum com a construtora para avançar à fase de demolição e obras, mas passou por negociações.

Diante disso, o mandatário convocou uma coletiva no estádio para a manhã desta quarta-feira, às 11h, para falar dos detalhes do acordo com a WTorre. A empreitera não terá representantes no evento.