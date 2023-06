Após presença em balada, Santos multa jogadores e quer negociá-los

O Santos anunciou nesta terça-feira, 27, que multou os jogadores Nathan e Lucas Pires em 50% de seus vencimentos, "por motivos disciplinares". O clube paulista informou ainda que aguarda proposta para negociá-los na janela de transferências, que abre a partir de 3 de julho.

A decisão ocorre após os dois atletas terem sido flagrados em uma balada na madrugada desta terça. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a dupla sendo cobrada por torcedores santistas em uma casa noturna.

A diretoria do Peixe comunicou ainda que os jogadores foram notificados pelo clube e passarão a treinar em separado do grupo principal. Os dois laterais, inclusive, já não participaram do treinamento realizado nesta manhã.

"O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto", diz trecho do comunicado divulgado pelo clube.

O lateral-esquerdo Lucas Pires foi titular na última partida do Santos, na derrota para o Flamengo na Vila Belmiro por 3 a 2. Em 2023, o atleta soma 27 partidas e uma assistências.

Já o lateral-direito Nathan Santos, de 21 anos, disputou sua última partida pelo Santos em 10 de junho, no empate sem gols fora de casa diante do Coritiba. Em 2023, o jogador atuou em 24 jogos.