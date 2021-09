Fernando Diniz não é mais técnico do Santos

RESUMO DO DUELO

Athletico Paranaense e Santos se enfrentam hoje, quarta-feira, 25 de agosto (25/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2021. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



Nas oitavas de final, o Athletico-PR enfrentou o Atlético-GO. No jogo de ida, o Furacão venceu por 2 a 1 em casa. Na partida de volta, as equipes empataram em 2 a 2 em Goiânia.

Já o Santos duelou diante do Juazeirense-BA. No jogo de ida, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 4 a 0. Já no jogo de volta, em Juazeiro, na Bahia, o Juazeirense venceu por 2 a 0.

Athletico-PR x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2021

Athletico-PR x Santos

Provável escalação

Athletico-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira.

Santos

João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Ivonei, Jean Mota e Carlos Sánches; Marcos Guilherme; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)

Quando será Athletico-PR x Santos

Hoje, 25 de agosto (25/08), às 19 horas(horário de Brasília)



Onde será Athletico-PR x Santos

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

