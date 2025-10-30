Palmeiras x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar a LDU Quito hoje, 30, pela Libertadores. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta-feira, 30 de outubro (30/10), em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x LDU Quito: como chegam os times O Palmeiras chega ao confronto precisando não só de uma virada heroica, mas também dar uma resposta à torcida alviverde. O Verdão sofreu com a altitude no jogo de ida, em Quito, e acabou sendo dominado pela LDU, sofrendo uma dura derrota por 3 a 0. Qual o cenário, então? Os comandados de Abel Ferreira precisarão escalar uma montanha e necessitam de uma goleada por 4 a 0 para avançar à decisão no tempo normal. Em caso de um triunfo por 3 a 0, a decisão do segundo finalista será nos pênaltis. O que preocupa a torcida alviverde, entretanto, é a fase do Palmeiras. A equipe palmeirense vive um momento de instabilidade nesta reta decisiva da temporada e não vence há três partidas, com duas derrotas (para Flamengo e LDU) e um empate sem gols contra o Cruzeiro, este último no fim de semana.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, a LDU tem a vantagem no placar e joga com o regulamento "embaixo do braço". O time equatoriano, comandado pelo brasileiro Tiago Nunes, sabe que fez a lição de casa no duelo de ida, mas não pode entrar desligado no confronto desta quinta-feira. A LDU ainda passa por uma boa fase e defende uma invencibilidade de seis partidas entre todas as competições, com um empate e cinco vitórias. A mais recente delas veio justamente no jogo de ida contra o Palmeiras, com gols de Villamíl (duas vezes) e Alzugaray. (Com Gazeta Esportiva)

