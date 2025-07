Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Mirassol é nesta quarta-feira, 16, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de julho (16/07), em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).

Palmeiras x Mirassol: como chegam os times

Para o duelo, o Palmeiras terá alguns desfalques. São eles Murilo (lesão na coxa esquerda), Giay (entorse no joelho direito), Paulinho (passará por cirurgia) e Bruno Rodrigues (transição física). Além disso, esse será o primeiro jogo do Verdão desde a saída de Estêvão, que se juntou ao Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes.

Piquerez e Mauricio foram desfalques na reapresentação depois de passarem por cirurgia no dente e procedimento no ombro, respectivamente. Contudo, a dupla treinou normalmente nos últimos dias e poderá reforçar a equipe, assim como Ramón Sosa, recém-contrato. Ele foi regularizado no BID e pode ficar entre os relacionados.

