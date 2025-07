Abalado com morte de Diogo Jota, Pedro Neto pode ser desfalque contra o Palmeiras

Artilheiro do Chelsea no Super Mundial de Clubes da Fifa, o atacante português Pedro Neto pode desfalcar os “Blues” no confronto contra o Palmeiras, pelas quartas de final do torneio, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 22 horas.

Segundo o técnico da equipe londrina, Enzo Maresca, o motivo da ausência seria o luto pela morte de seu conterrâneo e amigo Diogo Jota e do irmão André Silva, que faleceram nesta quinta-feira, 3, em um acidente de carro.