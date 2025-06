Palmeiras tem "revanche" contra o Botafogo no Mundial após Libertadores de 2024

Palmeiras joga por empate para se classificar para as oitavas de final do Mundial. Essa é a primeira vez que o Verdão enfrenta a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Nutrindo rivalidade nos últimos anos, as equipes voltam a medir forças em situação de mata-mata. O Verdão tem a chance da revanche após eliminação nas oitavas da Libertadores de 2024. Na oportunidade, o time carioca venceu o primeiro duelo, por 2 a 1, no Nilton Santos, e depois empatou por 2 a 2, resultado que foi suficiente para avançar às quartas, no Allianz Parque.