Abel Ferreira elogia jogadores do Palmeiras após vice do Mundial: "Muito orgulho da minha equipe"

Neste sábado, 12, o Palmeiras perdeu para o Chelsea, por 2 a 1, e ficou com o vice do Mundial de Clubes. Após o apito final, o técnico do Verdão, Abel Ferreira, não deixou de exaltar o seu time, apesar do resultado negativo em Abu Dhabi.

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Mas, acima de tudo, muito orgulho da minha equipe. Não vou falar do resultado. Perdemos. É dar os parabéns a quem ganhou. Muito orgulho do que fizemos, do nosso trabalho. No ano passado, nem ao pódio fomos. Este ano, ficamos em segundo. Batemos muito bem contra uma grande equipe, em um jogo decidido nos detalhes. Acima de tudo, estou muito orgulhoso dos meus jogadores”, disse o português à Band.

“Nós conseguimos superar, e muito, aquilo que é a qualidade individual do nosso adversário. Conseguimos ser corajosos, valentes, ter calma, atacar o nosso adversário, uma equipe que tem muita qualidade individual. Conseguimos igualar com o nosso jogo coletivo”, completou o treinador.

Kai Havertz, já no fim da prorrogação, converteu cobrança de pênalti e garantiu o triunfo dos ingleses nos Emirados Árabes Unidos. Abel afirmou que “o jogo foi decidido em um detalhe”.

“Então, é dar os parabéns aos meus jogadores. Sou um treinador orgulhoso por ser treinador deles. Agora, vamos receber nosso merecido segundo lugar, por todo o trabalho que fizemos. Mais uma vez dar os parabéns aos nossos adversários, aceitar o que conseguimos e seguir em frente”, concluiu.

A delegação do Palestra embarcará de volta para o Brasil ainda neste sábado. O voo, que é fretado e não terá escalas, tem previsão de saída de Abu Dhabi às 22 horas.

