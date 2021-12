Empresário de Dudu revela proposta do Catar, mas descarta saída do Palmeiras

O Verdão emprestou o atleta ao Al Duhail, do Catar, em julho de 2020. Os árabes, porém, optaram por não exercer o direito de compra e o jogador retornou ao time paulista

Após retornar ao Palmeiras e ser peça-chave para a conquista da última Libertadores, o atacante Dudu voltou a receber propostas do Catar, segundo o empresário do jogador, André Cury. Em entrevista ao canal do Jorge Nicola, o agente revelou o interesse, mas descartou uma nova saída da equipe alviverde.

"O Dudu teve uma proposta do Catar há dez dias atrás, mas o Palmeiras não se interessou. O Palmeiras só liberou ele daquela vez por causa da pandemia e porque precisava do dinheiro para fechar o ano. Eles gostam muito do Dudu e eu acho que o futuro dele é renovar o contrato com o Palmeiras e continuar ganhando títulos para a torcida porque ele também adora", disse.

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Verdão emprestou o atleta ao Al Duhail, do Catar, em julho de 2020. Em uma negociação de 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época) pelo contrato de um ano, o vínculo contava com um cláusula de compra em definitivo ao final do empréstimo. Os árabes, porém, optaram por não exercer o direito de compra e o jogador retornou ao time paulista.

Contratado em 2015 pelo Palmeiras, Dudu acumula 333 jogos e 74 gols com a camisa do clube, onde conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro, em 2016 e 2018, além da Copa do Brasil de 2015 e a Libertadores de 2021.

Tags