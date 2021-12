Palmeiras tem interesse em Yuri Alberto e inicia conversas com o Internacional

O Palmeiras segue se movimentando no mercado e busca reforçar o ataque. Um dos alvos é Yuri Alberto, centroavante revelado pelo Santos e que defende o Internacional.

Inicialmente, a ideia do Palmeiras é oferecer uma quantia em dinheiro e completar com um pacote de jogadores que perderam prestígio com Abel Ferreira. O treinador permanecerá no clube em 2022, como confirmou Leila Pereira.

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre os atletas que podem ser envolvidos na negociação, está Luiz Adriano. O camisa 10 do Verdão foi revelado pelo Inter e viu sua relação com a torcida palmeirense se desgastar ao longo do ano. Se contrato com o clube alviverde é válido até junho de 2023.

O Palmeiras sabe que a negociação com Yuri Alberto não será simples, já que o centroavante é acompanhado de perto por clubes europeus, tendo um alto valor de mercado. O projeto esportivo bem estruturado do Verdão, bicampeão da Libertadores, é um trunfo na negociação.

Desde que chegou ao Inter, em agosto do ano passado, Yuri Alberto disputou 84 partidas e marcou 30 gols. O Colorado caiu de rendimento ao longo de 2021 e não se classificou para a próxima edição da Libertadores.