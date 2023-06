Apresentado no Internacional, Enner Valencia mira conquistar títulos e manter boa fase

Em sua chegada a Porto Alegre, o jogador foi recebido com grande festa da torcida antes da apresentação no Beira-Rio. O atacante equatoriano explicou sua escolha pelo Inter e projetou conquistar títulos pelo clube

Enner Valencia foi apresentado como novo reforço do Internacional nesta segunda-feira. Em sua chegada a Porto Alegre, o jogador foi recebido com grande festa da torcida antes da apresentação no Beira-Rio. O atacante equatoriano explicou sua escolha pelo Inter e projetou conquistar títulos pelo clube.

"Desde que o presidente me mostrou o projeto que o Inter tem, nunca duvidei em aceitar essa proposta. Sabemos que tem muito tempo que o Inter não levanta título. Temos que trabalhar para isso. Sabemos que temos uma grande equipe. Vi a maioria das partidas do Inter e que o time está melhorando. Acredito que estamos em um bom caminho para lutar por todos os torneios que estamos disputando. Sempre vou dar o melhor pelo Inter e lutar por coisas importantes", disse o jogador, artilheiro da seleção equatoriana, com 38 gols.

O jogador de 33 anos chamou a atenção na disputa da Copa do Mundo do Catar de 2022, marcando três gols na participação do Equador que caiu na fase de grupos.

"Sem nenhuma dúvida, falando de números, gols, é uma das minhas melhores temporadas. Agora espero continuar o trabalho e fazer ainda melhor aqui no Inter. Estou entusiasmado de começar a treinar e estar com meus companheiros e poder ajudar a equipe. Quero que o grupo esteja bem, que o Inter ganhe coisas importantes, como títulos, e vou trabalhar pelo clube. Os gols são consequências disso", continuou.

ARTILHEIRO DO CAMPEONATO TURCO

Em seu último clube, o Fenerbahçe, onde estava desde 2020, Enner também se destacou, finalizando sua passagem como artilheiro do Campeonato Turco, com 29 gols. Ao todo, na temporada, o atacante balançou as redes 33 vezes, figurando como terceiro maior artilheiro da Europa, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"Sei que estou chegando ao País do Futebol e sei da responsabilidade que tenho de chegar a um clube brasileiro e conseguir coisas importantes. Sei que o clube está nessa fase de poder conseguir títulos e temos que estar preparados para ajudar a equipe a conquistar", finalizou Valencia.

O Colorado tem seu próximo compromisso diante do Independiente Medellín nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe de Mano Menezes busca a vitória para avançar na liderança de seu grupo.