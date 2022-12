Equatoriano Enner Valencia pode superar recorde que divide com Eusébio, Paolo Rossi e Salenko

O atacante equatoriano Enner Valencia marcou seis gols consecutivos entre as Copas do Mundo de 2014 e 2022, algo que apenas o português Eusébio (em 1966), o italiano Paolo Rossi (em 1982) e o russo Oleg Salenko (em 1994) haviam conseguido na história.

Se Valencia (de 33 anos) conseguir marcar o primeiro gol da 'La Tri' nesta terça-feira contra o Senegal, ele se tornará o primeiro jogador da história a marcar sete gols seguidos.

Estes são os jogadores que marcaram seis gols consecutivos na história das Copas:

A 'Pérola Negra' foi o primeiro jogador a alcançar esse número, no Mundial da Inglaterra.

Depois de não ter conseguido balançar as redes no primeiro jogo contra a Hungria (3-1), marcou o segundo gol dos três contra a Bulgária (3-0), mas o atacante português brilhou no terceiro jogo, quando Portugal venceu o Brasil por 3 a 1, com o segundo e terceiro marcados por Eusébio.

Nas quartas de final, Portugal enfrentou a surpreendente Coreia do Norte, que vencia por 3 a 0 até os 25 minutos, mas Eusébio liderou a virada marcando quatro gols, dois deles de pênalti, em meia hora (do minuto 27 ao minuto 59).

O gol de José Augusto que fechou o placar em 5 a 3 quebrou a sequência de gols de Eusébio, que ainda marcaria mais dois gols no torneio, na derrota na semifinal para a Inglaterra (2 a 1) e um dos dois tentos que deram a terceira colocação para a seleção portuguesa (vitória de 2 a 1 sobre a União Soviética).

Rossi reapareceu a tempo de disputar a Copa do Mundo da Espanha, após cumprir uma dura sanção devido ao seu envolvimento no escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido na Itália como 'Totonero'. Nem o retrospecto da 'Azzurra' no torneio, nem o do jogador, prenunciavam o que viria depois.

A Itália se classificou em segundo lugar em seu grupo com três empates e Paolo Rossi não conseguiu marcar gols contra Polônia, Peru e Camarões. Isso 'condenou' os italianos a disputar uma segunda fase, em um grupo de três, ao lado de dois dos grandes favoritos: o Brasil de Zico e a Argentina de Maradona.

A Itália derrotou a Argentina (então campeã mundial) por 2 a 1, mas Rossi tampouco conseguiu marcar, deixando seu grande dia para o jogo seguinte, com um hat-trick contra o Brasil. A Itália venceu por 3 a 2 no épico confronto que ficou conhecido como 'Tragédia do Sarriá'.

Em seguida, ele marcou os dois gols contra a Polônia nas semifinais (2 a 0) e abriu o placar na final, na qual a Itália venceu a Alemanha por 3 a 1, sagrando-se tricampeã. Rossi foi decisivo na reta final da campanha de sua seleção, com gols nas quartas de final (contra o Brasil), nas semifinais e na final.

A glória do atacante russo foi bem mais efêmera, porque cinco de seus seis gols foram marcados em um único jogo, na goleada por 6 a 1 sobre Camarões, vitória que não impediu a eliminação da Rússia, que havia perdido na estreia contra o Brasil (2-0) e contra a Suécia (3-1), jogo em que Salenko marcou seu primeiro gol.

Pelo menos Oleg Salenko tem o consolo de ser o jogador que mais marcou gols em uma partida da Copa do Mundo (5).

Se os três anteriores alcançaram a marca em uma única edição da Copa do Mundo, Valencia conseguiu o feito em duas, com a dificuldade adicional de o Equador não ter se classificado para a última edição, na Rússia (2018).

Na Copa do Brasil, em 2014, Valencia marcou o único gol da 'La Tri' na derrota para a Suíça no primeiro jogo (2-1) e os dois na vitória sobre Honduras (2-1), mas não marcou no 0 a 0 contra a França, que eliminou os equatorianos.

No Catar, o atual jogador do turco Fenerbahçe, aos 33 anos, foi o autor de uma 'dobradinha' na vitória na estreia contra a seleção da casa (2-0) e marcou o gol de empate contra a Holanda (1-1).

O resultado diante dos holandeses deixa 'La Tri' a um empate contra o Senegal da classificação para as oitavas de final. Com isso igualaria o melhor desempenho da seleção sul-americana em suas quatro participações em Copas do Mundo (alcançou as oitavas na Copa da Alemanha-2006).

mcd/dr/aam

Tags