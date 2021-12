Grêmio afirma que não rescindirá contrato de Douglas Costa

Após o término da temporada e o rebaixamento para a Série B, o Grêmio vem sendo ativo no mercado de transferências. Jogadores como Rafinha e Alisson já deixaram o clube. Quem também pode sair é Douglas Costa. Contudo, o Tricolor não deve facilitar a saída e rescindir com o atleta, que teve o nome especulado no São Paulo.

Em entrevista à Rádio Rádio Guaíba, Dênis Abrahão, vice-diretor de futebol da equipe gaúcha, afirmou que o clube não irá rescindir contrato com o meia-atacante. Dênis também confirmou que fará reuniões com o Douglas no início de janeiro para definir o futuro do atleta no Grêmio.

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não vou rescindir contrato com o Douglas Costa. Tudo depende dele, ele é o mandatário no processo. Ele vai colocar as vontades dele, nós vamos colocar as nossas vontades. Se houver a possibilidade de acordo, ótimo!”, disse.

Formado nas categorias de base do clube, o jogador chegou ao Imortal em maio, emprestado pela Juventus até o meio de 2022, com renovação automática até o fim de 2023. Apesar da euforia pela contratação, o atleta sofreu com lesões e passou por polêmicas com o clube na reta final desta temporada.

Tags