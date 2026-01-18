Com gol de Bareiro, Fortaleza vence Maracanã e avança para 2ª fase do Cearense

O Fortaleza enfrentou o Maracanã no estádio Presidente Vargas pelo Campeonato Cearense. / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza reassumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Cearense na noite deste domingo, 18, ao derrotar o Maracanã por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Estadual e se confirmou na segunda fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo camisa 9, Adam Bareiro, e recolocou o Tricolor do Pici no topo da chave. Apesar do placar mínimo, o time comandado por Carpini controlou as ações durante a maior parte do confronto e pouco foi ameaçado pelo adversário. Com o resultado, o Leão chegou aos sete pontos e contabiliza três vitórias e um empate na competição, com cinco gols marcados e nenhum tento tomado. O Maracanã, sem qualquer ponto somado, amarga na lanterna.

A equipe leonina volta a campo na próxima quinta-feira, 22, quando enfrenta o Horizonte às 20h30min, no Domingão, em Horizonte, pela quinta rodada da competição local.

Fortaleza x Maracanã: como foi o jogo Em uma partida entre líder e lanterna, o enredo de domínio do Leão já era esperado e foi o que se seguiu no estádio Presidente Vargas. Desde o começo, o Fortaleza teve as principais ações do jogo, enquanto o Maracanã se limitava a tentar criar algo quando tinha a bola e se defender da melhor maneira possível quando não a tinha. As primeiras oportunidades de gol, nos minutos iniciais de partida, saíram dos pés de Bareiro e João Gabriel. Os dois atletas não tomaram boas decisões, porém, de modo que o Leão precisou de 24 minutos até balançar as redes com o camisa 9, após um cruzamento de Rosseto, garantindo a vitória parcial tricolor. No segundo tempo, a única dificuldade que o Fortaleza encontrou foi a de se infiltrar melhor na área adversária, graças a postura defensiva do Maracanã. Por conta disso, em alguns momentos do embate, o Tricolor optou por ceder mais a bola ao time metropolitano. A ação, no entanto, só deixou a partida mais frígida, já que o time adversário não conseguia criar oportunidades de gol, se limitando a tocar a bola em busca de espaços para atacar, mas não encontrando-os.