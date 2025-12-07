Transmissão de Botafogo x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Huguinho e Adam Bareiro disputam lance no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Fortaleza se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), hoje, 7, às 16 horas pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela Globo, SporTV e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Botafogo x Fortaleza: situação dos times e escalações Botafogo O Botafogo, atual sétimo colocado e com 60 pontos, vem de empate na última rodada contra o Cruzeiro, no Mineirão. Precisando vencer o Leão do Pici e torcer para que Fluminense e Bahia empatem no Maracanã, os comandados de Davide Ancelotti ainda sonham com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Escalação do Botafogo:

4-3-2-1: Raul; Vitinho, Marçal, Gabriel e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Jordan Barrera e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti

Fortaleza Depois de vencer o Corinthians em casa, a equipe comandada por Martín Palermo deixou a zona de rebaixamento após 26 rodadas consecutivas dentro do Z-4 e saltou para 16ª posição, somando 43 pontos. Uma vitória sobre o alvinegro carioca mantém o clube do Pici na Série A pelo oitavo ano seguido.