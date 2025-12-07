Transmissão de Botafogo x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Botafogo x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Fortaleza acontece hoje, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Botafogo e Fortaleza se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), hoje, 7, às 16 horas pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pela Globo, SporTV e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Botafogo x Fortaleza: situação dos times e escalações
Botafogo
O Botafogo, atual sétimo colocado e com 60 pontos, vem de empate na última rodada contra o Cruzeiro, no Mineirão. Precisando vencer o Leão do Pici e torcer para que Fluminense e Bahia empatem no Maracanã, os comandados de Davide Ancelotti ainda sonham com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Escalação do Botafogo:
4-3-2-1: Raul; Vitinho, Marçal, Gabriel e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Jordan Barrera e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti
Fortaleza
Depois de vencer o Corinthians em casa, a equipe comandada por Martín Palermo deixou a zona de rebaixamento após 26 rodadas consecutivas dentro do Z-4 e saltou para 16ª posição, somando 43 pontos. Uma vitória sobre o alvinegro carioca mantém o clube do Pici na Série A pelo oitavo ano seguido.
Escalação do Fortaleza:
4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Pikachu, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Dicas para acompanhar Botafogo x Fortaleza ao vivo
1. O canal SporTV e a assinatura do Premiere são as formas oficiais de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.