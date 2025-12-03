Transmissão de Fortaleza x Corinthians: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fortaleza x Corinthians: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Corinthians acontece hoje, 3, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Fortaleza e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 3, às 19 horas pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de hoje clicando AQUI
Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo SporTV e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Fortaleza x Corinthians: situação dos times e escalações
Fortaleza
Ao contrário das rodadas anteriores, em que costumava entrar em campo pressionado pelos resultados dos rivais, agora o Tricolor será o primeiro a jogar, no mesmo horário do Vitória e antes de Santos, Internacional e Ceará. O Leão também tem o trunfo de ser o único mandante do quinteto, com mais de 50 mil torcedores já confirmados. Só resta fazer o dever de casa e secar depois.
As baixas são os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior, todos lesionados. A novidade na relação pode ser o atacante Marinho, que estava em período de transição após entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, 1º.
Escalação do Fortaleza:
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado
Corinthians
O Corinthians, por sua vez, encara a partida com outro espírito, apesar de ter chances de classificação para a Libertadores. O Timão já pensa nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na próxima semana, e deve usar um time misto no Castelão para preservar alguns jogadores.
Dorival Júnior não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso, e nem com o volante Charles, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No ataque, Memphis Depay segue em recuperação de lesão, e o clube fez mistério sobre a condição de Yuri Alberto, que saiu de campo mancando diante do Botafogo, domingo passado, 30. José Martínez retorna de suspensão.
Escalação do Corinthians:
3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu, André, Maycon, Breno Bidon e Dieguinho; Vitinho e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior
Dicas para acompanhar Fortaleza x Corinthians ao vivo
1. O canal SporTV e a assinatura do Premiere são as formas oficiais de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.