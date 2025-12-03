Transmissão de Fortaleza x Corinthians: assistir ao vivo - online e grátis

Bareiro marcou em quatro jogos consecutivos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fortaleza e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 3, às 19 horas pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo SporTV e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Fortaleza x Corinthians: situação dos times e escalações Fortaleza Ao contrário das rodadas anteriores, em que costumava entrar em campo pressionado pelos resultados dos rivais, agora o Tricolor será o primeiro a jogar, no mesmo horário do Vitória e antes de Santos, Internacional e Ceará. O Leão também tem o trunfo de ser o único mandante do quinteto, com mais de 50 mil torcedores já confirmados. Só resta fazer o dever de casa e secar depois.

As baixas são os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior, todos lesionados. A novidade na relação pode ser o atacante Marinho, que estava em período de transição após entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, 1º.



Escalação do Fortaleza: 4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Corinthians

O Corinthians, por sua vez, encara a partida com outro espírito, apesar de ter chances de classificação para a Libertadores. O Timão já pensa nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na próxima semana, e deve usar um time misto no Castelão para preservar alguns jogadores.