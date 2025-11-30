Transmissão de Fortaleza x Atlético-MG: assistir ao vivo - online e grátis

Disputa ente Hulk, do Atlético-MG, e Gastón Ávila, do Fortaleza / Crédito: Pedro Souza/Atlético

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 30, às 18h30min pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Fortaleza x Atlético-MG: situação dos times e escalações Fortaleza O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27. As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Escalação do Fortaleza: 4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Atlético-MG Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina. Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan. Escalação do Atlético-MG: