Transmissão de Fortaleza x Atlético-MG: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fortaleza x Atlético-MG: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Atlético-MG acontece hoje, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 30, às 18h30min pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Fortaleza x Atlético-MG: situação dos times e escalações
Fortaleza
O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27.
As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).
Escalação do Fortaleza:
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Atlético-MG
Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.
Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan.
Escalação do Atlético-MG:
3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Arana, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli
Dicas para acompanhar Fortaleza x Atlético-MG ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.