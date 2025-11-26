Transmissão de Bragantino x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Fortaleza, CE, BR 22.07.06 Fortaleza x Bragantino / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Bragantino e Fortaleza se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), hoje, 26, às 19 horas pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Bragantino x Fortaleza: situação dos times e escalações Bragantino Para o duelo, Mancini contará com o retorno do zagueiro Alix Vinicius, ex-Fortaleza. O jovem defensor deve ser titular na partida. O atacante Vinicinho, recuperado de uma lesão, treinou com o elenco e pode ser relacionado. Por outro lado, o comandante não terá o meio-campista Praxedes, suspenso. A lista de desfalques ainda inclui os defensores Agustin Sant’Anna e Guzmán Rodríguez, além dos meias Bruno Gonçalves e Eric Ramires. Todos seguem no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Henry Mosquera e Matheus Fernandes iniciaram processo de transição e seguem como dúvidas.



Escalação do Bragantino: 4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini

Fortaleza

Para a partida, Palermo terá uma baixa importante: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco sofreu uma fratura na mão esquerda e não viajou. Além dele, João Ricardo, Marinho, Lucca Prior e Rodrigo seguem no departamento médico.