Transmissão de Bragantino x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Fortaleza acontece hoje, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Autor Iara Costa
Iara Costa
Bragantino e Fortaleza se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), hoje, 26, às 19 horas pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Bragantino x Fortaleza: situação dos times e escalações

Bragantino

Para o duelo, Mancini contará com o retorno do zagueiro Alix Vinicius, ex-Fortaleza. O jovem defensor deve ser titular na partida. O atacante Vinicinho, recuperado de uma lesão, treinou com o elenco e pode ser relacionado. Por outro lado, o comandante não terá o meio-campista Praxedes, suspenso.

A lista de desfalques ainda inclui os defensores Agustin Sant’Anna e Guzmán Rodríguez, além dos meias Bruno Gonçalves e Eric Ramires. Todos seguem no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Henry Mosquera e Matheus Fernandes iniciaram processo de transição e seguem como dúvidas.

Escalação do Bragantino:

4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini

Fortaleza

Para a partida, Palermo terá uma baixa importante: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco sofreu uma fratura na mão esquerda e não viajou. Além dele, João Ricardo, Marinho, Lucca Prior e Rodrigo seguem no departamento médico.

Em contrapartida, há os retornos do volante Lucas Sasha, que cumpriu suspensão na rodada passada, e dos zagueiros Brítez, recuperado de uma pneumonia, e Kuscevic, de volta após defender o Chile na Data Fifa.

Escalação do Fortaleza:

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo.

Dicas para acompanhar Bragantino x Fortaleza ao vivo

1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.

