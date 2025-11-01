Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Fortaleza vão se enfrentar em jogo decisivo hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Fortaleza: como chegam os times Com a confiança elevada após a importante vitória sobre o Flamengo, o Tricolor chega para um confronto de vida ou morte contra o Santos. Na 18ª posição, o Leão tem cinco pontos a menos que o Peixe, primeiro time fora do Z-4. Naturalmente, a vitória torna-se essencial para a equipe cearense encurtar a distância e seguir viva na disputa pela permanência na elite.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis desfalques confirmados: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, os meias Rodrigo e Matheus Pereira, e os atacantes Marinho e Allanzinho, todos no departamento médico. Em contraponto, o comandante argentino ganhou os retornos de Kuscevic, Lucas Crispim e Lucero. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Além de toda a questão esportiva, o jogo também envolve um lado sentimental, já que será o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda três meses depois do rompimento da relação que durou mais de quatro temporadas. O "Profe", como era chamado no Pici, foi o maior e mais vitorioso técnico da história do clube e, agora, por ironia do destino, estará na beira do campo como adversário em um jogo tão tenso e intenso. No Santos, Vojvoda foi contratado com a missão de arrumar a casa e evitar qualquer risco de rebaixamento – o que ocorreu em 2023, quando o Peixe foi derrotado pelo próprio Fortaleza na Vila Belmiro, então comandado pelo técnico argentino. O início dele no Peixe tem sido de oscilação, tanto é que o time continua na beira do Z-4, com somente um ponto a mais que o Vitória, atual 17º. Neymar, ídolo do clube paulista, tem feito atividades em campo após tratamento de uma lesão, mas deve seguir como desfalque contra o Fortaleza. O lateral Souza, suspenso, e o volante Tomás Rincón, em transição, são outras ausências. Já o meio-campista Zé Rafael volta a ser opção para Vojvoda. (Com Gazeta Esportiva)

