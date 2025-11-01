Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Fortaleza é neste sábado, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Santos x Fortaleza: como chegam os times
Com a confiança elevada após a importante vitória sobre o Flamengo, o Tricolor chega para um confronto de vida ou morte contra o Santos. Na 18ª posição, o Leão tem cinco pontos a menos que o Peixe, primeiro time fora do Z-4. Naturalmente, a vitória torna-se essencial para a equipe cearense encurtar a distância e seguir viva na disputa pela permanência na elite.
Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis desfalques confirmados: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, os meias Rodrigo e Matheus Pereira, e os atacantes Marinho e Allanzinho, todos no departamento médico. Em contraponto, o comandante argentino ganhou os retornos de Kuscevic, Lucas Crispim e Lucero.
Além de toda a questão esportiva, o jogo também envolve um lado sentimental, já que será o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda três meses depois do rompimento da relação que durou mais de quatro temporadas. O "Profe", como era chamado no Pici, foi o maior e mais vitorioso técnico da história do clube e, agora, por ironia do destino, estará na beira do campo como adversário em um jogo tão tenso e intenso.
No Santos, Vojvoda foi contratado com a missão de arrumar a casa e evitar qualquer risco de rebaixamento – o que ocorreu em 2023, quando o Peixe foi derrotado pelo próprio Fortaleza na Vila Belmiro, então comandado pelo técnico argentino. O início dele no Peixe tem sido de oscilação, tanto é que o time continua na beira do Z-4, com somente um ponto a mais que o Vitória, atual 17º.
Neymar, ídolo do clube paulista, tem feito atividades em campo após tratamento de uma lesão, mas deve seguir como desfalque contra o Fortaleza. O lateral Souza, suspenso, e o volante Tomás Rincón, em transição, são outras ausências. Já o meio-campista Zé Rafael volta a ser opção para Vojvoda. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Fortaleza
Sábado, 1° de novembro (1°/11), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Santos x Fortaleza
Vila Belmiro, em Santos (SP)
