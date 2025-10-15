Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Vasco é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fortaleza x Vasco: como chegam os times
Embora a situação ainda seja complicada, o Fortaleza chegou à pausa da Data Fifa com uma perspectiva mais positiva em relação à saída do Z-4. Com a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e a derrota do Santos – que ocorreu para o Ceará –, o Tricolor deixou a vice-lanterna da tabela e passou a ter quatro pontos a menos que o Peixe, atual 16º colocado.
Para a partida, o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes. Matheus Pereira, um dos principais destaques da equipe, está suspenso. No departamento médico estão João Ricardo (que passará por cirurgia e só retornará em cerca de seis meses), Bruno Pacheco (lesão) e Weverson (transição). Por outro lado, há cinco retornos: Lucas Crispim, Lucca Prior, Moisés, Tinga e Benevenuto.
Adversário do Fortaleza, o Vasco já passou por momentos piores no Brasileirão desta temporada. Na primeira metade do torneio, conviveu constantemente com o perigo da zona de rebaixamento e apresentou oscilações. No returno, porém, a situação mudou de rumo – o Cruzmaltino tem a quarta melhor campanha nesta segunda fase do certame, com 58% de aproveitamento.
Em oito partidas disputadas no segundo turno da Série A, o Vasco conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Considerando os últimos nove jogos disputados – dois deles pela Copa do Brasil, na qual eliminou o Botafogo nas quartas de final –, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sofreu apenas um revés, além de quatro triunfos e quatro empates.
Para o confronto, Diniz terá o desfalque do lateral Paulo Henrique, que foi titular pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, disputado nesta terça-feira, dia 14, em Tóquio – ele, inclusive, marcou um dos gols da Canarinho na derrota por 3 a 2. O também lateral Pumita Rodríguez, convocado pelo Uruguai, deve ser ausência. (Com Mateus Moura)
Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Vasco
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Vasco
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
