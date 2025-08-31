Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Fortaleza é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Fortaleza: como chegam os times
Para o confronto, Roger Machado não terá o centroavante Borré, expulso contra o Cruzeiro. Bruno Tabata, que vinha sendo titular, é dúvida por conta de um desconforto. Já Thiago Maia e Enner Valência retornam e reforçam o time para o confronto.
Do lado do Fortaleza, Renato Paiva tem seis desfalques confirmados: o atacantes Marinho está suspenso, enquanto os pontas Tucu Herrera e Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Kuscevic estão lesionados. A baixa mais significativa e nova é a do volante titular Lucas Sasha, que sofreu um edema muscular na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida. Gustavo Mancha e Kervin Andrade, negociados, não fazem mais parte do elenco. Em contrapartida, Breno Lopes e Brítez voltam a ficar à disposição. (Com Mateus Moura)
Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Fortaleza
Domingo, 31 de agosto (31/08), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Fortaleza
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
