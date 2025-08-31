Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Fortaleza é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Fortaleza: como chegam os times  

Para o confronto, Roger Machado não terá o centroavante Borré, expulso contra o Cruzeiro. Bruno Tabata, que vinha sendo titular, é dúvida por conta de um desconforto. Já Thiago Maia e Enner Valência retornam e reforçam o time para o confronto.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do lado do Fortaleza, Renato Paiva tem seis desfalques confirmados: o atacantes Marinho está suspenso, enquanto os pontas Tucu Herrera e Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Kuscevic estão lesionados. A baixa mais significativa e nova é a do volante titular Lucas Sasha, que sofreu um edema muscular na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida. Gustavo Mancha e Kervin Andrade, negociados, não fazem mais parte do elenco. Em contrapartida, Breno Lopes e Brítez voltam a ficar à disposição. (Com Mateus Moura)

Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Fortaleza

Domingo, 31 de agosto (31/08), às 20h30min (horário de Brasília).

Onde será Internacional x Fortaleza

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

