Confira confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026

Os clubes foram sorteados manualmente, e, na sequência, uma máquina de computador decidiu de forma aleatória os oito adversários das equipes
Foi realizado nesta quinta-feira, no Grimaldi Fórum, em Mônaco, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões. Desde a temporada a passada, o formato de liga está substituindo os tradicionais grupos.

Os clubes foram sorteados manualmente, e, na sequência, uma máquina de computador decidiu de forma aleatória os oito adversários das equipes. O processo aconteceu até que os 36 times tivessem seus oponentes definidos.

O Bayern de Munique, primeiro time a ser sorteado, enfrentará os dois finalistas da Copa do Mundo de Clubes: Chelsea (em casa) e PSG (fora). Além disso, os alemães também enfrentarão o Arsenal, no Emirates Stadium.

Atual campeão mundial, o Chelsea também tem jogos difíceis. Além de realizar a reedição da decisão da Liga dos Campeões de 2012, diante do Bayern de Munique, os londrinos receberão o Barcelona.

O PSG, atual campeão europeu, foi novamente sorteado em jogos complicados. Além de enfrentar o time da Báviera, visitará o Barcelona e enfrentará outros seis rivais difíceis: Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa) e Athletic de Bilbao (fora).

O Real Madrid, maior campeão da Liga dos Campeões também pegou uma chave difícil. De seus oito jogos, enfrentará cinco campeões da Champions: Manchester City (em casa), Liverpool (fora), Juventus (em casa), Benfica (fora) e Olympique de Marselha (em casa).

Com os jogos definidos, as datas e horários ainda não foram definidos pela Uefa. A primeira fase da competição começa no dia 16 de setembro e é prevista para ocorrer até o dia 28 de janeiro de 2026.

A grande final, disputada em jogo único, ocorrerá na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio de 2026. Nesta temporada, a decisão será em um novo horário: às 13h (de Brasília), em vez das tradicionais 16h.

Confira os confrontos de todas as equipes que disputam a primeira fase da Liga dos Campeões:

Calendário de jogos e datas previstas

Rodada 1: 16 a 18 de setembro de 2025
Rodada 2: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025
Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025
Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025
Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025
Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026
Rodada 8: 28 de janeiro de 2026

Playoffs das oitavas: 17 e 18 (ida) / 24 e 25 de fevereiro de 2026 (volta)
Oitavas de final: 10 e 11 (ida) / 17 e 18 de março de 2026 (volta)
Quartas de final: 7 e 8 (ida) / 14 e 15 de abril de 2026 (volta)
Semifinais: 28 e 29 de abril (ida) / 5 e 6 de maio de 2026 (volta)
Final: 30 de maio de 2026.

