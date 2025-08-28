Confira confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026

O atual Campeão, PSG, terá um calendário difícil na nova edição do torneio / Crédito: FRANCK FIFE/AFP

Foi realizado nesta quinta-feira, no Grimaldi Fórum, em Mônaco, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões. Desde a temporada a passada, o formato de liga está substituindo os tradicionais grupos. Os clubes foram sorteados manualmente, e, na sequência, uma máquina de computador decidiu de forma aleatória os oito adversários das equipes. O processo aconteceu até que os 36 times tivessem seus oponentes definidos.

O Real Madrid, maior campeão da Liga dos Campeões também pegou uma chave difícil. De seus oito jogos, enfrentará cinco campeões da Champions: Manchester City (em casa), Liverpool (fora), Juventus (em casa), Benfica (fora) e Olympique de Marselha (em casa). Com os jogos definidos, as datas e horários ainda não foram definidos pela Uefa. A primeira fase da competição começa no dia 16 de setembro e é prevista para ocorrer até o dia 28 de janeiro de 2026. A grande final, disputada em jogo único, ocorrerá na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio de 2026. Nesta temporada, a decisão será em um novo horário: às 13h (de Brasília), em vez das tradicionais 16h.

