Após acesso no Brasileirão, Fortaleza encara Juventude na 3ª fase da Copa do Brasil Feminina

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 15 horas, no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul

As Leoas chegaram a esta etapa após superarem o Juventude-SE na fase anterior, resultado que já garantiu ao clube tricolor R$ 75 mil em cotas pela participação no torneio.

Após a inédita conquista do acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino e um breve período de recesso, o Fortaleza retoma a temporada nesta terça-feira, 6, quando enfrenta o Juventude-RS. A partida será às 15 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina e terá transmissão do canal do Youtube do time gaúcho.

"Após conquistar o acesso eu assumo que tiramos um grande peso das costas, mas sabemos da qualidade que temos e vamos em busca da classificação dentro da Copa do Brasil. (...) Sabemos que em um jogo único a atenção deve ser redobrada e precisamos estar ligados desde o primeiro minuto para colocar a estratégia em campo e sair com a classificação", frisou o comandante tricolor.

Até aqui, a equipe gaúcha coleciona números negativos no Brasileirão Feminino A1, único torneio que disputou até o momento. Em 15 partidas jogadas, foram nove derrotas e quatro empates, com apenas duas vitórias. Além de ter marcado apenas 10 gols no certame nacional, o grupo foi vazado 27 vezes.

O panorama do Fortaleza é mais positivo e equilibrado, em que pese disputar uma divisão inferior. Em dez jogos na temporada, foram seis triunfos e quatro empates, estando as Leoas invictas, com 26 gols marcados e apenas sete tomados. Para o embate, o Tricolor do Pici terá apenas um desfalque. Mayara se machucou no empate diante do Minas Brasília e segue no departamento médico.

O jogo diante do Juventude é apenas um dos embates decisivos que as Leoas irão disputar nesta semana. Três dias após a Copa do Brasil, na sexta-feira, 8, o grupo comandado por Erandir enfrenta o Botafogo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21 horas, pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino A2.