Grêmio x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 29 de julho (29/07), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min. (horário de Brasília).

Grêmio x Fortaleza: como chegam os times

Para o embate, Paiva não poderá contar com seis jogadores, todos no departamento médico: o meia Pochettino, o atacante Moisés, os zagueiros David Luiz e Brítez, e os goleiros João Ricardo e Brenno. Em contrapartida, o técnico tem o retorno do centroavante Lucero e do meio-campista Martínez, que cumpriram suspensão na rodada passada.



No confronto, apesar de Mano Menezes não ter nenhum atleta fora por suspensão, ele precisa lidar com uma lista extensa de ausentes por lesão: os atacantes André Henrique, os meias Monsalve e Cuéllar, o lateral João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely. Igor Serrote, vendido, também está fora. Além deles, Cristaldo e Villasanti são dúvidas – ambos serão avaliados momentos antes do jogo. (Com Mateus Moura)