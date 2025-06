Fortaleza x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Lateral-direito Mancuso no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fortaleza e Santos se enfrentam hoje, quinta-feira, 12 de junho (12/06), em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Santos: como chegam os times O Fortaleza aproveitou o recente intervalo de tempo sem jogos para se movimentar internamente, com saídas e chegadas no clube. Sérgio Papellin, figura respeitada no clube, assumiu o posto de diretor de futebol e logo tomou medidas para reformular o elenco. Pol Fernández e Titi tiveram seus vínculos encerrados – destino que também deve se concretizar para jogadores como Pedro Augusto, Felipe Jonatan e outros. Contra o Santos, a principal novidade no Leão deve ser a estreia do meio-campista Matheus Pereira, que estava no Eibar, time da segunda divisão da Espanha.

