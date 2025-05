Bragantino vence Juventude e Fortaleza termina rodada fora do Z-4 do Brasileirão

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: 25.05.2025 - Fortaleza perde para o Cruzeiro na Arena Castelão (Foto: Fernanda Barros/O POVO) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Fortaleza vive uma fase negativa atualmente que reflete no Brasileirão. Após 10 jogos, o Leão do Pici ocupa a 16ª colocação com 10 pontos somados. São duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com apenas 10 gols marcados e 10 gols tomados na competição. Pela Série A, o grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda volta a campo no próximo domingo, 1°, quando vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo às 18h30min. Antes disso, nesta quinta-feira, o Leão jogará a última rodada da fase de grupos da Libertadores diante do Racing fora de casa, ás 21h30min.