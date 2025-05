Fortaleza recebe Atlético Rio Negro em busca de voltar ao G-4 do Brasileirão Feminino A2

Leoas contabilizam apenas uma vitória após quatro rodadas da primeira fase do torneio nacional. Times se enfrentam neste sábado, 24, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, com transmissão da TV Leão

Com uma campanha aquém do esperado, o Fortaleza recebe o Atlético Rio Negro-RR neste sábado, 24, às 15 horas, no CT Ribamar Bezarra, em Maracanaú, região metropolitana da capital cearense, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino A2. As Leoas vão em busca de uma plena recuperação no torneio nacional após saírem do G-4 do Grupo B na rodada passada diante de um empate sem gols contra o Vitória no último final de semana.

Com mais uma igualdade no placar na temporada, a equipe comandada por Erandir terminou a quinta rodada na quinta colocação com seis pontos. São três empates e somente uma vitória após quatro jogos.