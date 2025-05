Fortaleza x Retrô: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Ouça ainda na rádio O POVO CBN . Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Retrô: como chegam os times

No confronto de ida, no Recife (PE), as equipes empataram por 1 a 1. Ou seja, não há vantagem para nenhum dos dois clubes nordestinos na partida. Para o Tricolor do Pici, a vitória por qualquer placar no tempo regulamentar será suficiente para garantir a vaga na próxima fase do certame – o mesmo vale para a Fênix. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nas penalidades.



O confronto na marca da cal, inclusive, não seria uma novidade envolvendo um duelo entre Fortaleza e Retrô. Na temporada passada, os clubes também se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas na segunda fase. Naquela ocasião, em jogo único disputado na Arena Castelão, o duelo terminou sem gols e precisou ser decidido nos pênaltis. O Leão levou a melhor por 3 a 2 e avançou. (Com João Pedro Oliveira)