Retrô terá seis desfalques para confronto contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Fortaleza e Retrô se enfrentaram pela primeira vez na Copa do Brasil no último ano / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O Retrô-PE terá seis desfalques para encarar o Fortaleza na próxima terça-feira, 29, em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco. Dentre as ausências, os principais desfalques são o atacante Mascote e o volante Fabinho, ex-Ceará. O avançado, vice-artilheiro da equipe de Milton Mendes no ano, não irá para o confronto em decorrência de um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho. Já o experiente meio-campista é um dos líderes do elenco, ao lado do atacante Fernandinho, e também ficará de fora, devido uma fratura na fíbula.

O avançado de 26 anos, foi anunciado no final de março, mas só foi a campo aos 27 minutos do segundo tempo contra a equipe catarinense, após se recuperar de uma lesão no adutor. Com isso, o provável Retrô para enfrentar o Fortaleza tem: Fabian Volpi; Rayan Ribeiro, Eduardo, Mendonça e Gustavo Salomão; Natan, Jonas e Radsley; Júnior Fialho, Maycon Douglas e Fernandinho. Reencontro e revanche para os pernambucanos Retrô e Fortaleza vão se enfrentar pela segunda vez na história da Copa do Brasil, sendo a primeira delas bem recente. No último ano, o Leão do Pici foi o responsável pela eliminação da Fênix no torneio nacional.