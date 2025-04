Futcast analisa: qual será a postura do Fortaleza contra o Retrô?

Leão do Pici visita o Retrô na noite desta terça-feira, 29, pelo primeiro duelo da Copa do Brasil

A fim de voltar para casa com a vitória, a equipe de Vojvoda poderá adotar uma postura em campo diferente do que vem sendo apresentado até o momento. Sobre o duelo, o FutCast, apresentado por Lucas Mota e Rangel Diniz, analisa as possíveis estratégias do Tricolor contra o Retrô.

O Fortaleza entra em campo na noite desta terça-feira, 29, para enfrentar o Retrô, na Arena de Pernambuco, disputando o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vindo de uma sequência desagradável, sem vencer há sete jogos, o Leão do Pici Pici precisa vencer fora de casa contra o adversário pernambucano.

“(No jogo contra o Sport), o Fortaleza até poupou. Mesclou a zaga, considerada titular, e, do meio para a frente, teve peças que foram utilizadas pensando em evitar o desgaste dos jogadores que vão jogar contra o Retrô. [...] Por mais que, pela lógica, o Fortaleza seja favorito contra o Retrô, é um jogo muito perigoso, por causa do próprio Fortaleza. Acho que seria um erro do Fortaleza jogar recuado” analisa Lucas Mota.

“O Fortaleza tem jogado mais recuado, dando essa ideia de tentar buscar contra-ataques, mas foram poucos os jogos em que isso fez sentido. Acho que o que falta para o Fortaleza, não é exatamente definir entre ser um time que propõe o jogo ou deixar a outra equipe propor, mas saber se adaptar ao que o jogo pede. [...] Então, além de ter a bola e dominar o jogo, o Fortaleza precisa saber o que fazer com a bola, principalmente no terço final, em que tem pecado muito. Alguns jogadores, quando estão em campo, parecem se esconder da bola, o time parece não ter entrosamento além do setor ofensivo. Ano passado, o time jogava de forma reativa, mas criava inúmeras chances”, comenta Rangel Diniz.

