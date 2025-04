Sport x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 26 de abril (26/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília).

Sport x Fortaleza: como chegam os times

O clássico regional coloca frente a frente dois clubes em situações semelhantes na temporada: ambos estão pressionados pela torcida, vivem uma crise interna e amargam um incômodo jejum de vitórias.



Pelo lado tricolor, embora os resultados recentes não sejam positivos, o desempenho do time em campo, sobretudo nos últimos três jogos, contra Vitória e Palmeiras, pelo Brasileirão, e o Atlético Bucaramanga-COL, pela Libertadores, criaram uma nova perspectiva de evolução e melhora. Ainda assim, para resolver os problemas, o time comandado por Vojvoda precisa de triunfos.

E isso não acontece há sete partidas consecutivas. Neste recorte, o time cearense foi derrotado três vezes, para o Vitória, Palmeiras e Racing-ARG, além de dois empates, diante do Internacional e Bucaramanga. No duelo contra o Colo-Colo-CHI, a partida foi encerrada antecipadamente com o placar em 0 a 0 por conta da invasão de torcedores no gramado do Monumental Arellano, no Chile.