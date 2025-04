Neymar sofre nova lesão e chora após ser substituído no primeiro tempo

Craque do Santos deixou o gramado aos 33 minutos da primeira etapa

Neymar voltou a sofrer um novo problema físico. O jogador sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o camisa 10 do Santos não conseguiu esconder a frustração e chorou.

O lance ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Neymar tentou encarar o lateral-esquerdo Rubens, do Atlético-MG. Entretanto, o camisa 10 se enrolou na jogada e perdeu a posse. Depois, alegou dores e foi substituído aos 33 minutos. Pouco antes, aos 26, o craque se emocionou após o gol de Barreal.