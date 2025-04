Setorista do Fortaleza pela Rádio O POVO CBN é homenageado antes de jogo contra o Palmeiras

Radialista da Rádio O POVO CBN, Miguel Júnior recebe destaque em ação que celebra profissionais do rádio com longa trajetória junto ao Tricolor do Pici

Entre os seis comunicadores celebrados está Miguel Júnior, setorista do Fortaleza há 24 temporadas pelo Grupo de Comunicação O POVO . Dono do inesquecível bordão “Ulha, minha jóia!”, Miguel tem se notabilizado também por contextualizar transmissões e coletivas com dados históricos, sendo uma voz reconhecida entre os ouvintes da Rádio O POVO CBN .

Antes do apito inicial no confronto entre Fortaleza e Palmeiras, válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici parou por um instante para homenagear quem, por décadas, tem narrado, comentado e informado sobre cada passo do clube: seus setoristas.

A homenagem foi conduzida pelo setor de Responsabilidade Social do clube, liderado por Tiago Fujita, que apresentou os homenageados em um gesto simbólico e emocionante. As quatro bandeirinhas de escanteio usadas na partida foram personalizadas com os rostos dos radialistas e réplicas foram entregues a cada um deles, acompanhados de seus familiares. A ação ocorreu minutos antes da bola rolar na noite deste domingo, 20 de abril.

"Homenagear nossos setoristas é uma forma de reconhecer o importante trabalho que eles realizam ao transmitir informações, entretenimento e emoção aos ouvintes do rádio. Muitas vezes são o elo do torcedor tricolor com o jogo", afirmou Fujita.

Além de Miguel Júnior, foram celebrados Vilar Marques, pioneiro na cobertura do clube e conhecido pelo bordão “E é gol, e é gol, e é gol!”; Océlio Pereira, voz tradicional com mais de 40 anos de atuação e histórico programa na Rádio Clube; Aluísio Lima, radialista desde 1990, com passagens marcantes da Série C à elite do futebol brasileiro; Jorge Telmo, que soma quase três décadas acompanhando o dia a dia do Leão; e Anderson Azevedo, o mais jovem entre os homenageados, setorista desde 2012 e atualmente na Rádio Jangadeiro Band News FM.