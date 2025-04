Marinho aponta que vaias da torcida após derrota para o Racing-ARG entristecem elenco

No revés por 3 a 0, a torcida vaiou os jogadores Pol Fernández e Diogo Barbosa. As vaias também surgiram quando Vojvoda substituiu Marinho na reta final

A torcida do Fortaleza não escondeu a insatisfação em relação ao futebol apresentado pelo time de Vojvoda até aqui na temporada. Na segunda etapa da derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG na Arena Castelão, na estreia pela Libertadores de 2025, a torcida vaiou e entoou gritos de “time sem vergonha”. Após a partida desta terça-feira, 1° de abril, o atacante Marinho comentou, na zona mista, o posicionamento do torcedor, acentuando que as vaias acabam por entristecer o elenco tricolor.

Contudo, o camisa 11 ressaltou que é uma situação que pode acontecer e os jogadores que foram alvo das vaias tem "cabeça boa" para contornar o momento. No revés, Pol Fernández e Diogo Barbosa foram os escolhidos pela torcida, numa crítica que misturava a atuação na partida e a temporada. Outro momento com vaias foi quando Vojvoda substituiu Marinho, já na reta final do confronto.