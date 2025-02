Fortaleza desembarca no Recife e é recebido com provocações da torcida do Sport

A delegação do Fortaleza chegou a Recife na noite dessa segunda-feira, 3, para o compromisso contra o Sport, pela Copa do Nordeste, que ocorre nesta terça-feira, 4. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Recife, a equipe tricolor se deparou com dezenas de torcedores do Leão da Ilha, que estavam no Aeroporto para recepcionar o ex-jogador e ídolo do clube, Magrão, que desembarcou minutos depois do Fortaleza.

Ao encontrar o elenco tricolor, a torcida do Sport começou a entoar o tradicional grito de guerra rubro-negro. Sem interações com os torcedores pernambucanos, a delegação do Fortaleza seguiu rumo ao hotel onde ficará hospedada. O técnico Vojvoda, porém, ainda foi abordado por um torcedor local que pediu fotos.