Moto Club contesta pênalti marcado para o Fortaleza e fará reclamação formal na CBF

Marinho, atacante do Fortaleza, durante o duelo entre Fortaleza e Moto Club / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Derrotado pelo Fortaleza na primeira rodada da Copa do Nordeste, o Moto Club emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 24, contestando o pênalti marcado para o Leão do Pici — que resultou no primeiro gol da vitória tricolor — no jogo. No documento, o clube maranhense repudiou o erro do árbitro Jardiel da Rocha Soares e do assistente Rogério de Oliveira Braga, além de comunicar que fará uma representação formal na CBF.

"O Moto Club de São Luís repudia o grave erro de arbitragem cometido pelo árbitro Jardiel da Rocha Soares e pelo assistente Rogério de Oliveira Braga, contra o nosso clube, registrado em um jogo profissional de uma competição emblemática [...] A diretoria do Moto Club de São Luís informa que já acionou o setor jurídico e entrará com uma representação formal contra os árbitros envolvidos no lance, junto a Diretoria de Competições da CBF", informou.