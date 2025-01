Em jogo de cinco gols, Fortaleza é derrotado pelo Ituano e está eliminado da Copinha 2025

Jogo de cinco gols foi marcado por polêmicas de arbitragem / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Em nova derrota para o Ituano, desta vez por 3 a 2, com gol de pênalti nos acréscimos, o Leãozinho dá adeus ao torneio sub-20 com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A partida foi disputada no estádio Amadeu Mosca, em Salto (SP), na tarde desta quarta-feira, 15. Os gols da equipe paulista foram marcados por Vini, o mesmo que também fez gol contra o Tricolor na primeira fase, Daniel e Matheus Rocha. Os gols da equipe cearense foram de Michael Quarcoo e Landerson.

Além da equipe de Itu, o Fortaleza enfrentou Carajás, São Bento e América-MG.

Ituano 3 X 2 Fortaleza: O Tricolor de Aço começou o jogo de forma desfavorável. Logo aos quatro minutos, Nicolas cobrou escanteio e achou Vini na área, que abriu o placar para o Galo. O Fortaleza tentou reagir, mas teve dificuldade para criar jogadas pelo meio-campo e ficou refém dos cruzamentos.

O time comandado por Léo Porto construiu o gol de empate apenas na segunda etapa, justamente na bola aérea. Em jogada pela lateral esquerda, Arthur cruzou para Landerson, que tocou de cabeça para Michael Quarcoo empatar a partida. A equipe de Itu reclamou sobre a posição do atacante do Fortaleza. A equipe paulista partiu para o ataque e em uma jogada de escanteio, Daniel, de rebote, marcou o gol do desempate. Houve muita reclamação dos jogadores do Fortaleza, que pediram um impedimento do lance.