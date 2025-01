Fortaleza enfrenta Ituano em busca de confirmar vaga na próxima fase da Copinha

Fortaleza empata em 2 a 2 com o Carajás na estreia na Copinha / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Em busca de confirmar a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Fortaleza enfrenta o Ituano-SP neste sábado, 11, às 16h30min, no estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), em partida válida pela terceira e última rodada da primeira fase do certame nacional. Com ambas as equipes com quatro pontos somados — sendo o Leão o líder pelo saldo de gols — no grupo 25, um empate já garante ambos os elencos na próxima fase. Qualquer ponto somado é, no entanto, essencial, já que uma derrota do Leão, somada a uma vitória de goleada do Carajás ou do São Bento, poderia desclassificar o time tricolor.