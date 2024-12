Fortaleza e Atlético-GO se unem para apoiar adoção de animais

Ambos os clubes irão utilizar um patch especial em seus uniformes com a imagem da cachorra Vivi, vítima de agressão

O Atlético-GO e o Fortaleza serão adversários em campo na noite desta quarta-feira, 4, mas se uniram para promover uma importante causa: a adoção de animais. As duas equipes entrarão em campo para disputar a partida utilizando um patch especial na camisa, com a imagem da cachorra Vivi, vítima de agressão.

A cadela, sem raça definida, felizmente conseguiu um lar adotivo após o trágico episódio que sofreu. A ação do Dragão e do Tricolor do Pici visa promover o assunto e dar ênfase sobre a importância da adoção de animais sem lar.