Fortaleza x Internacional tem mais de 42 mil torcedores confirmados na Arena Castelão

O Fortaleza divulgou na noite desta terça-feira, 3, uma nova parcial de público para o jogo contra o Internacional, que marcará a última partida do Leão do Pici diante do seu torcedor nesta temporada. De acordo com o comunicado, 42.636 pessoas garantiram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo no próximo domingo, 8, às 16 horas.

O jogo também encerrará a participação do Tricolor no Campeonato Brasileiro, já que é válido pela última rodada. Segundo a parcial do Leão, 23.038 torcedores confirmaram ida ao jogo por meio do check-in, enquanto outros 19.598 compraram ingressos. Os 84 restantes são referentes aos visitantes.