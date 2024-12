"As coisas não aconteceram", lamenta João Ricardo após derrota do Fortaleza para o Atlético-GO

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, lamentou a derrota do time tricolor por 3 a 1 para o Atlético-GO na noite desta quarta-feira, 4. Em entrevista pós-jogo, o camisa 1 pediu desculpas à torcida e prometeu "muita competitividade" do Leão no próximo duelo diante do Internacional.

"Infelizmente, mais uma vez, as coisas não aconteceram. Mais um jogo que não condiz com o que nossa equipe vem mostrando. Queríamos uma vitória hoje. Peço desculpas para o torcedor que assistiu e veio de longe. Tem mais um jogo e o torcedor pode entregar muita entrega e competitividade", disse.