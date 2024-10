Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Grêmio 3x1 Fortaleza

Leão do Pici é derrotado pelo Imortal em Porto Alegre (RS), nesta sexta-feira, 4, e se mantém na terceira posição da competição nacional

Em duelo tricolor, Grêmio e Fortaleza se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 4, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Imortal levou a melhor e ganhou por 3 a 1, com gols de Aravena, Braithwaite e Soteldo, enquanto Hércules descontou para o Leão.

Grêmio 3x1 Fortaleza: veja melhores momentos