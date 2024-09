Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Bahia é neste sábado, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 21 de setembro (21/09), no jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília).

Fortaleza x Bahia: tabu em jogo

Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Bahia não vence o Tricolor do Pici na capital cearense desde a temporada de 2021. Neste período de tempo, o Leão recebeu o Esquadrão como mandante em cinco ocasiões, venceu três e empatou dois duelos.

A última derrota do Fortaleza na Arena Castelão para o Bahia ocorreu em 2020, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time cearense foi goleado pelo rival nordestino por 4 a 0. (Com Mateus)

