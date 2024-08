Fortaleza terá patrocínio pontual em jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão

CEO do Leão, Marcelo Paz celebrou o acordo pontual do clube com uma marca que classificou como "de muito valor" ao comentar o patrocínio.

O Fortaleza anunciou um patrocínio pontual para o jogo contra o Corinthians, pela 24ª rodada do Brasileirão. Trata-se da Ezze Seguros, que estampará a barra da frente da camisa do Tricolor do Pici na partida que será realizada neste domingo, 25, ás 16 horas, na Arena Castelão.

O jogo contra o Corinthians, além de ser transmitido para todo o Brasil, também terá um peso porque pode colocar o Fortaleza na liderança do Brasileirão. Na competição, o Tricolor do Pici ocupa atualmente a vice-liderança com 45 pontos somados em 22 jogos disputados. O atual líder, Botafogo, soma 46 pontos com 23 partidas jogadas. Deste modo, o Leão tem a possibilidade de disputar a liderança do torneio com o Glorioso na rodada, já que o terceiro colocado, Palmeiras, possui 41 pontos e não pode alcançar as duas equipes da ponta nessa rodada.