Rossetto desfalca o Fortaleza contra o Rosario por lesão; Lucero e Brítez retornam

O meio-campista surgiu na lista do departamento médico do clube com um edema muscular em região da panturrilha direita. Além dele, Marinho também trata de um edema, mas na região posterior coxa esquerda. O meia Calebe segue em em processo de fortalecimento muscular.

O volante Mateus Rossetto será um dos desfalques do Fortaleza contra o Rosario Central, em partida que acontece na noite desta quarta-feira, 21, na Arena Castelão. Para o duelo, que marca o confronto de volta das equipes nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Vojvoda também não contará com Calebe e Marinho. Contudo, o Tricolor terá o reforço dos argentinos Emanuel Brítez e Lucero, que retornam após lesões.

Por outro lado, Vojvoda terá a volta de duas peças importantes no time. O atacante Lucero já retorna na onzena titular do Leão do Pici após finalizar a transição física que realizou por conta de edema muscular na coxa direita. No setor defensivo, Emanuel Brítez estava com fadiga muscular na coxa esquerda, mas se recuperou e estará no banco de reservas.