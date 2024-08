Fortaleza x Rosario Central ao vivo pela Copa Sul-Americana 2024; siga transmissão

Com expectativa de casa cheia na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Rosario Central nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, no segundo duelo das equipes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, o cenário do confronto está totalmente em aberto: vitória simples no tempo normal para qualquer um dos clubes garante a classificação. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Rosario Central ao vivo: ouça via Youtube



Fortaleza x Rosario Central ao vivo: ouça via Facebook