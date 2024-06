Jogo do Fortaleza hoje, 26: onde vai passar e como assistir ao vivo

Leão do Pici disputa jogo contra o Palestra Itália pela Série A do Brasileirão hoje (26/06); veja onde vai passar, como assistir ao vivo na TV e Online e qual horário

O Fortaleza disputa jogo contra o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje, quarta-feira, 26 de junho (26/06). A partida acontece às 21h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Jogo Fortaleza x Palmeiras hoje (26/06): onde vai passar e como assistir ao vivo

Televisão

Globo - TV aberta;

- TV aberta; Premiere - TV fechada - para assistir, é preciso ter um plano de TV por assinatura, como Sky.

Online

Premiere - Streaming

- Streaming O POVO - YouTube e Facebook

Rádio

O POVO CBN

O POVO CBN Cariri

Fortaleza x Palmeiras: como chega o Fortaleza no Campeonato Brasileiro 2024

O Fortaleza somou uma vitória diante do Grêmio por 1 a 0 na Arena Castelão e empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV. Os resultados foram de total recuperação para o Leão do Pici, que anteriormente havia sido goleado em 5 a 0 pelo Cuiabá. O Palmeiras chega para o jogo com uma sequência mais positiva após ter triunfado dentro de casa diante de Juventude e Bragantino e ter goleado o Galo por 4 a 0 como visitante.