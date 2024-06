Pikachu lamenta desfalques no Fortaleza para jogo contra o Palmeiras: "Sentimos muito"

Em relação ao grau de dificuldade do embate, Pikachu salientou que a dificuldade do jogo passa principalmente pela qualidade do adversário. O Palmeiras atualmente é o vice-líder do certame com 23 pontos. O jogador acredita, porém, que o time é capaz de conseguir somar pontos, especialmente porque um triunfo pode aproximar o Tricolor do G-6.

"Comentei com o Santos ontem que temos dois jogos importante em casa, mas pensamos jogo a jogo. Comentamos que a concentração é maior contra um time grande como o Palmeiras, e coincidentemente você relaxa em um confronto como o de domingo e acaba relaxando contra o adversário. Precisamos vencer por estarmos em nosso domínio. (...) Dentro de casa os três pontos são muito importantes para nossa confiança continuar lá em cima".

- Desempenho pessoal

"Meu último gol foi contra o Boca Juniors, já faz um tempinho, já fez dois meses se não me engano, mas o gol acaba saindo naturalmente. Alguns jogos, principalmente quando tô começando, a partida tá pedindo que eu ajude mais a recompor taticamente na parte defensiva e não na parte ofensiva. Esse último jogo foi um deles. Contra o Sport foi um jogo que me desgastei pra ajudar porque o lado esquerdo deles era mais forte. Eu sempre vou tá ajudando da melhor maneira, seja iniciando ou entrando durante a partida, pra fazer o que o treinador pede. Às vezes vc não aparece com assistências, com gol, finalizações, mas acredito que dentro do nosso grupo, do nosso planejamento eu tento fazer o máximo possível do que o nosso treinador pede".